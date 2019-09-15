فرنسا تدين الهجوم على أرامكو السعودية

أدانت فرنسا، اليوم الأحد، الاعتداء الأخير على منشآت النفط السعودية، عقب هجوم طائرات مسيرة على منشآت أرامكو، أمس السبت.



فيما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن إيران هي من تقف وراء الهجوم على منشآت النفط السعودية، منتهكة بذلك القانون الدولي، فيما قالت أرامكو، اليوم، إن انتاجها الكامل من النفط لن يعود إلا بعد عدة أسابيع من الهجوم.