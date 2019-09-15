فيلا ينقذ لوس أنجلوس من الهزيمة في الدوري الأمريكي

أنقذ المهاجم المكسيكي المخضرم كارلوس فيلا فريقه لوس أنجلوس إف سي من الهزيمة وانتزع له تعادلا ثمينا 1 1 مساء السبت مع مضيفه فيلادلفيا يونيون في دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين.



كما شهدت نفس المرحلة مساء السبت فوز سينسيناتي على مضيفه إمباكت مونتريال 1 صفر وكولومبوس كرو على مضيفه أتلانتا يونايتد 3 1 وشيكاجو فاير على دالاس 4 صفر ونيويورك سيتي على سان خوسيه إيرثكويكس 2 1 وفانكوفر وايتكابس على هيوستن دينامو 2 1 وتعادل أورلاندو سيتي مع نيو إنجلاند ريفوليوشن 3 3.



وعزز لوس أنجلوس صدارته لمجموعة الغرب رافعا رصيده إلى 64 نقطة رغم التعادل مع فيلادلفيا يونيون الذي رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الشرق.



وتقدم فيلادلفيا يونيون بهدف مبكر للغاية سجله كاسبر بيربيليكو في الدقيقة الثالثة وتعادل فيلا لفريق لوس أنجلوس في الدقيقة 43.



وسجل المهاجم البرتغالي المخضرم لويس ناني هدفين ليقود فريقه أورلاندو سيتي إلى التعادل 3 3 مع ريفوليوشن.



وسجل ناني هدفيه في الدقيقتين 22 و54 وأحرز زميله دوم دوير الهدف الآخر للفريق في الدقيقة 47 فيما سجل زميلهما تيشو أكينديلي الهدف الأول لريفوليوشن عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15 وأضاف كريستيان بنيلا وجوستافو بو الهدفين الآخرين للضيوف في الدقيقتين 35 و41.



وسجل المهاجم الأمريكي المخضرم تشارلز سابونج هدفين ليقود فريقه شيكاجو فاير إلى فوز ساحق 4 صفر على دالاس.