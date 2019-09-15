فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدن الغردقة ورأس غارب

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن عدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية، حيث أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان له، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة قسم الشرطة الغردقة القديم، وعمارات خلف الهاجيت، وأول شارع المدارس بالسقالة بمدينة الغردقة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.



كما أعلنت هندسة كهرباء رأس غارب، عن فصل التيار الكهربائي عن اللوحة الشمالية بمدينة رأس غارب، اليوم الأحد، وذلك لأعمال الصيانة من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرًا.



وأكد مجلس مدينة رأس غارب، في بيان لهم، اليوم، أن المناطق التى ستشمل فصل التيار الكهربي، عنها، اليوم الأحد، والمغذاة من اللوحة الشمالية هي مناطق" 128، والسلع الغذائية، وسوريا الشمالية، وخلف بنزينة التعاون، والوادي والتلفزيون، وعمارات الكمين، والـ50 وحدة، و48 وحدة، والحاج نور، والسقالة، والحاج عبادى، والسوق القديم، وسوريا الجنوبية، وعمارات خور رحمى، والسنترال، والنقابة، ومستشفى رأس غارب.