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رياضة

المدير الفنى لدوسلدورف ينفى تهمة "المحسوبية" عن قيادة النادى

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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نفى فريدهلم فونكل، المدير الفني لنادي فورتونا دوسلدورف الألماني لكرة القدم، تهمة "المحسوبية" الموجهة إلى قيادة النادي من قبل بعض وسائل الإعلام.

كانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية اتهمت، في عددها الأخير، الرئيس التنفيذي للنادي، توماس روتجرمان، بـ"المحسوبية"، ورئيس مجلس الإشراف على النادي، راينهولد إرنست، بالافتقار إلى كفاءة القيادة.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال فونكل: "هذه حملة ضد روتجرمان وإرنست، ضعيفة المحتوى، وتتعلق بأمور لا ضرر منها تمامًا".

وكان النادي نفى هذه الاتهامات في وقت سابق، لاسيما الموجهة إلى روتجرمان والتي ثارت على خلفية تعيينه فليكس فيلينج، وهو صديق وزميل سابق له في نادي فولفسبورج وشريك له في نشاط تجاري، في منصب المدير الجديد لدوسلدورف.

وقال فونكل: "كل هذه أمور خبيثة، وتوماس روتجرمان لم يتقاض شيئًا من هذا".

وكان النادي رد على هذه الاتهامات أمس، بالقول: "يوضح فورتونا دوسلدورف أن مجلس الإدارة يجعل من كفاءات التخصص فحسب المعيار الوحيد لشغل الوظائف، وبالتالي فالمحسوبية المذكورة مستبعدة تماما".

وفي سياق متصل، كانت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، أيضا، اتهمت روتجرمان بانتهاج طرق مثيرة للشك في العمل، واستندت في ذلك، مثل "شبيجل"، إلى مراسلات ومستندات من داخل النادي.

ولم يفلح فورتونا دوسلدورف حتى الآن في بحثه عن وجود مسرب للمعلومات محتمل داخل النادي.

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