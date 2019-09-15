تسبب بسقوطه من الدور السابع.. فأر يقتل شابًا بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، الأحد، تشريح جثة شاب، سقط من الطابق السابع، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، وإذا توجد شبهة جنائية من عدمها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى مأمور قسم شرطة البساتين إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها استقبال "محمد.أ"، 22 سنة، مصابا بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد، وتوفي عقب مرور ساعات من دخوله المستشفى.



بالانتقال وعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام الضحية بتدخين سجائر بالقرب من بير السلم، أمام شقته بالطابق السابع، ظهر أمامه فأر، ما تسبب له في حالة فزع وأثناء محاولته الفرار اختل توازنه وسقط من بير السلم، وتوفي داخل المستشفى أثناء محاولة إسعافه، ولا توجود شبهة جنائية في الحادث.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.