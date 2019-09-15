فرنسا تثأر من أستراليا وتنتزع برونزية مونديال السلة

توج المنتخب الفرنسي لكرة السلة مسيرته الرائعة في بطولة العالم المقامة حاليا بالصين بإحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة اثر فوزه على نظيره الأسترالي 67/ 59 اليوم الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث.



وبهذا، احتفظ المنتخب الفرنسي بموقعه على الخريطة العالمية حيث توج بنفس المركز في النسخة الماضية أيضا من بطولات العالم وذلك في 2014 بعد الفوز وقتها على ليتوانيا في مباراة تحديد المركز الثالث.



وثأر المنتخب الفرنسي لهزيمته أمام نظيره الأسترالي في ختام مبارياتهما بالدور الثاني (دور الستة عشر).



وكان المنتخب الفرنسي ضمن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) حيث أصبح مع المنتخب الإسباني أفضل فريقين من أوروبا في المونديال الحالي لأنهما الوحيدان من أوروبا اللذان وصلا للمربع الذهبي في البطولة الحالية.



كما ضمن المنتخب الأسترالي التأهل مبكرا إلى الأولمبياد بصفته أفضل فريق من اتحاد أوقيانوسية في البطولة الحالية.