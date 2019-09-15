حبس عاطل لحيازته كمية من الهيروين بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



تلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة علي عملائه بدائرة قسم شرطة الرمل ثان.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته كميات من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

