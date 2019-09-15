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حوادث

التموين تشن حملة أمنية مكبرة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:10 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي_ حسام محفوظ
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأثمرت الجهود الأمنية، عن ضبط 1106 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط صاحب مصنع (بدون ترخيص لإنتاج الجبن المطبوخ بدائرة مركز شرطة دسوق بمحافظة كفرالشيخ لحيازته 7 أطنان مستلزمات إنتاج، و57000 قطعة جبن مطبوخ كمنتج نهائي غير صالحة للاستهلاك لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد من تقرير اللجنة الفنية من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك مصنع بدون ترخيص، لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، لحيازته 6،800 طن من السلع الغذائية المخللات المعبأة داخل براميل بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مصنع، بدون ترخيص، لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، لحيازته 9،600 طن سلع غذائية ورق عنب – بسلة – ملوخية – خرشوف معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد من تقرير اللجنة الفنية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مسئول مصنع لتعبئة الخمور بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بمحافظة القاهرة، لحيازته 3465 عبوة مشروبات كحولية كمنتج نهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات، و2400 لتر مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر.

وجاء من ضمن الجهود الأمنية ضبط مالك مصنع بدون ترخيص، لتجارة قطع غيار السيارات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم ضبط كمية قدرها 107900 قطعة غيار سيارات رولمان بلى مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية، و502000 عبوة كرتونية فارغة واستيكر مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية، فضلًا عن ضبط مالك مخبز بلدي، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لتصرفه فى كمية قدرها 52،500 طن دقيق بلدي مدعم ببيعه فى السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز، وتجميعه 50 كيلو جراما من الدقيق بلدى مُدعم.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مخبز بلدى، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لتصرفه فى كمية قدرها (46،50 طن دقيق بلدى مدعم ببيعه فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز دون وجه حق.

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