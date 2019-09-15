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رياضة

الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلى فى السنغال

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:10 م
جريدة الدستور
محمد عبدالنبي
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قرر ميتشو، المدير الفنى للزمالك، عدم منح لاعبى الفريق الأبيض أي راحة من التدريبات اليوم، بعد الخسارة التى تعرض لها الفريق من جينيراسيون السنغالى أمس، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

واستقر ميتشو على بدء تدريبات الاستعداد لمواجهة الأهلي منذ اليوم فى السنغال، على أن يؤدي اللاعبون، الذين خاضوا مباراة جينيراسيون، تدريبات استشفائية استعدادًا لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب فى الإسكندرية.

وطلب الجهاز الفنى من اللاعبين طي صفحة مباراة جينيراسيون السنغالى والتركيز على مواجهة الأهلي المقبلة، لأن الفوز بها يضيف لرصيد القلعة البيضاء بطولة جديدة، والانتقام من الهزيمة اللاحقة به منذ لقائهما الأخير بهدف علي معلول.

ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الخامسة من مساء غدٍ الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعبه الثلاثاء استعدادًا لمواجهة السوبر.

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