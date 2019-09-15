الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

هبوط أرضي يثير الذعر بإمبابة.. والأهالى: حى شمال الجيزة تجاهلنا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:10 م
جريدة الدستور
آية سالم - رضوى عبدالغني
طباعة
شهد العقار رقم 24 بشارع توفيق عثمان متفرع من زكي مطر، بمنطقة إمبابة، التابعة لمحافظة الجيزة، هبوطا أرضيا منذ ما يقرب من حوالي شهر، تسبب في حدوث حالة ذعر لسكانه والمواطنين المجاورين له، ما جعلهم يستغيثون بحي شمال الجيزة لإنقاذ العقار من الانهيار والقاطنين به من الموت تحت الانقاض.

وقال محمد سعد، أحد سكان العقار، إنهم يعانون منذ ما يقرب من شهر، ويسعون لتوصيل استغاثتهم للحي أو المحافظة لمساعدتهم قبل حدوث كارثة تودي بحياتهم، لافتًا إلى أنهم حاولوا مرارًا وتكرارًا توصيل شكواهم للمسئولين لكن دون جدوى.

وأضاف أحد السكان أن الهيوط الأرضى تسبب في خروج مياه الصرف الصحي بكميات كبيرة، التي يتم نزحها يوميًا من قبل السكان، لكنها تعود مرة أخرى، مًشيرًا إلى أن المياه كفيلة بأن تسقط المنزل فوق رءوسنا.

وأكد عمر محمد، أحد السكان، أن جدران المنزل شهدت تصدعا واضحا بسبب الهبوط الأرضي، ونتيجة مياه الصرف الصحي التي تخرج من الأرض، مُضيفًا أن الضرر الواقع من الهبوط ليس فقط على سكان العقار فقط، بل هناك أعداد من العقارات المجاورة حتمًا سيقع عليها ضرر.

وناشد مسئولي الحي، ونواب البرلمان، اتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث عن مصدر المياه التي تخرج من الأرض، لإنقاذ السكان والعقار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

قوادة ونصب.. وقائع من «دفتر فضائح» حليف الإخوان سامى كمال الدين

منذ يوم

موعد مباراة الأهلى وبطل غينيا والقنوات الناقلة

منذ ساعة

الداخلية: مقتل إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بشمال سيناء

منذ حوالي 23 ساعة

السيسى يعلق على فيديوهات "القصور الرئاسية": "عملت ولسه هعمل.. دى باسم مصر"

ads

الصور

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

الأكثر قراءة

الأرصاد: سقوط الأمطار يشير لبدء الخريف مبكرًا (فيديو)

الكسب غير المشروع يحيل سعاد الخولي للمحاكمة الجنائية

السيسى يعلق على فيديوهات "القصور الرئاسية": "عملت ولسه هعمل.. دى باسم مصر"

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

دراسة: ممارسة الرياضة فى المنزل إيجابية لمرضى الشلل الرعاش

السجائر الإلكترونية.. أشد ضررا مما تعتقد

5 بدائل صحية للوجبات الخفيفة

دراسة: الفقر يسرّع الشيخوخة

الرئيس نيوز

17 تنظيما إرهابيا واغتيالات لرموز الدولة.. التاريخ الأسود لـ"الإخوان"

الرئيس المؤقت في الجزائر ينهي مهام أمين المستقلة للانتخابات

بعد إحصائيات "الصحة العالمية" بشأن الانتحار.. أستاذ علم اجتماع: غير دقيقة ومسيسة

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ45 مليار دولار بنهاية أغسطس

منوعات

سرقة مرحاض ذهبي بـ1.2 مليون دولار من قصر بريطاني

كندا تتصدر مجددا قائمة الدول المفضلة لطلاب المرحلة الابتدائية الكوريين

عاصفة استوائية جديدة تضرب الباهاماس

المياه قد تنفد من مدن أسترالية مع استمرار الجفاف

كشكول

جامعة الأزهر تعلن قيمة المصروفات للطلاب الجُدد بنظامى الانتظام والانتساب

رئيس جامعة الأزهر ينعي عالم الحديث الدكتور سعد جاويش

"طرق حديثة ومبتكرة في علاج الإدمان" أبرز توصيات مؤتمر طب طنطا

إجتماع بطب أسنان الأزهر بأسيوط استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد

إسلام سياسي

بالصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة شمال سيناء

الإفتاء توضح حكم الشرع في الاستماع للقرآن خلال أوقات العمل

وزير خارجية الإمارات: مسارنا ومصيرنا مع السعودية واحد

التحالف: سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الطاقة


زيت وسكر

وزير الإسكان: إنشاء سوقين حضاريين بمدينة فاقوس بالشرقية

سكرتارية شباب العمال: المؤتمر الثامن كشف الأكاذيب واتصف بالشفافية والمصارحة

“الإحصاء”: 1.5 % انخفاضًا في كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية

وزير الإسكان يُعلن عن بشرى سارة لأهالي القليوبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
مؤمن المحمدي
القصبجى
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض "سارق الفرح" للفنان مصطفي يحيى.. الليلة

مشاركة مصرية بمؤتمر الدبلوماسية الشعبية فى روسيا

محاضرة ثقافية لذوى القدرات الخاصة بثقافة بنى سويف

راجح داود يهدي رباعياته لـصلاح جاهين 23 سبتمبر

صفحتنا ع الفيس بوك