هبوط أرضي يثير الذعر بإمبابة.. والأهالى: حى شمال الجيزة تجاهلنا

شهد العقار رقم 24 بشارع توفيق عثمان متفرع من زكي مطر، بمنطقة إمبابة، التابعة لمحافظة الجيزة، هبوطا أرضيا منذ ما يقرب من حوالي شهر، تسبب في حدوث حالة ذعر لسكانه والمواطنين المجاورين له، ما جعلهم يستغيثون بحي شمال الجيزة لإنقاذ العقار من الانهيار والقاطنين به من الموت تحت الانقاض.



وقال محمد سعد، أحد سكان العقار، إنهم يعانون منذ ما يقرب من شهر، ويسعون لتوصيل استغاثتهم للحي أو المحافظة لمساعدتهم قبل حدوث كارثة تودي بحياتهم، لافتًا إلى أنهم حاولوا مرارًا وتكرارًا توصيل شكواهم للمسئولين لكن دون جدوى.



وأضاف أحد السكان أن الهيوط الأرضى تسبب في خروج مياه الصرف الصحي بكميات كبيرة، التي يتم نزحها يوميًا من قبل السكان، لكنها تعود مرة أخرى، مًشيرًا إلى أن المياه كفيلة بأن تسقط المنزل فوق رءوسنا.



وأكد عمر محمد، أحد السكان، أن جدران المنزل شهدت تصدعا واضحا بسبب الهبوط الأرضي، ونتيجة مياه الصرف الصحي التي تخرج من الأرض، مُضيفًا أن الضرر الواقع من الهبوط ليس فقط على سكان العقار فقط، بل هناك أعداد من العقارات المجاورة حتمًا سيقع عليها ضرر.



وناشد مسئولي الحي، ونواب البرلمان، اتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث عن مصدر المياه التي تخرج من الأرض، لإنقاذ السكان والعقار.

