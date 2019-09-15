ضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد وأقراص مخدرة بالإسكندرية

تمكَّن ضباط مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط 7 عاطلين.



كانت وردت قد معلومات لضباط مباحث مكافحة المخدرات بالمديرية تفيد بقيام عاطلين لهم صحف جنائية بدوائر قسم شرطة ثانٍ الرمل والعامرية ومحرم بك، بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة.



وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم 4 طرب حشيش، و25 جرامًا لمخدر الهيروين، و3230 قرصا مخدرا لعقار التامول بغرض الاتجار.



وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بما هو منسوب إليهم، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.