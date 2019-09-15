فيديو.. 10 آلاف مراقب لضمان نزاهة انتخابات الرئاسة التونسية

عرضت فضائية "الغد" مقطع فيديو، لطوابير الناخبين التونسيين من أمام مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات قبل فتح باب الاقتراع، التي يحق لأكثر من 7 ملايين ناخب التصويت فيها.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالداخل، مع تأمين اللجان من قوات الدفاع الجيش والشرطة، ووضع 10 آلاف مراقب من بعثات أجنبية وعربية للحفاظ علي نزاهة الانتخابات.



وتوجه نحو 7 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع الموزعة على 27 دائرة انتخابية، لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 24 مرشحا لرئاسة تونس، فيما يواصل الناخبون في الخارج التصويت لليوم الثالث على التوالي.

