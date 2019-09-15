استشاري نفسي: "قعدة المصاطب" تعتبر علاجا نفسيا

تحدث الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، عن أهمية العلاج النفسي الجماعي، وذلك على هامش مؤتمر العلاج النفسي الجماعي الذي تناول أحدث الطرق التقنية.



وأوضح القط في تصريحات لفضائية "TEN"، أن أهمية العلاج الجمعي، يجعل المريض يشعر أنه ليس وحده من يعاني، كما أنه ينقل الخبرات المختلفة لناس مرت بالآلم ونجحت في التعافي، فضلًا عن تعلم مهارات مع آخرين كيف يتعامل مع المرض النفسي.



من ناحيته، قال الدكتور يحيى الرخاوي، رئيس مؤتمر "العلاج النفسي الجماعي"، إن العمل الجماعي موجود منذ وجد البشر، وفي مصر موجود منذ وجدت الـ "المصاطب" في الأماكن الريفية، والتي كانت بمثابة علاج جمعي، وكان لها مواعيد.

