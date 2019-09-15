غدًا.. التضامن تناقش الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030

تعقد وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لعرض الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030، الذي أقرته القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة (بيروت 2019).



ويحضر المؤتمر كل من الدكتور أشرف العربي- مستشار بالمعهد العربي للتخطيط، وزير التخطيط الأسبق، السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، الدكتور بدر عثمان مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط بالكويت.



ومن المقرر أيضا حضور وزير مفوض طارق النابلسي- مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية- مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وكبار المسؤولين والخبراء المتخصصين في مجالات الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة.



ومن المنتظر بعد إطلاق التقرير أن تبدأ ورشة تدريبة حول: "المتابعة والتقييم الفني والمرقمن لجهود التنمية الاجتماعية في الدول العربية"، في إطار تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، لمدة يومين بحضور الشخصيات المشار إليها.