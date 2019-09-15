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التنمية المحلية: 13 ألفًا و200 شخص إجمالي متابعي "صوتك مسموع"

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:05 ص
جريدة الدستور
أحمد أبو المحاسن
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تلقت وزارة التنمية المخلية، عددًا من شكاوى ورسائل المواطنين خلال الفترة الماضية، عبر مبادرة "صوتك مسموع"، لافتة إلى أن عدد متابعي صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خلال شهر أغسطس بلغ 13 ألفًا و200 متابع.

وأصاف خلال تقرير تلقته الوزارة اليوم، أن صفحة "صوتك مسموع" بلغ عدد رؤية الصفحة 7 آلاف مشاهدة، وبلغت الرسائل على صفحة المبادرة 750 رسالة منها عدد شكاوى بلغ 179 شكوى تم الرد 127 شكوى بنسبة 70،94% وجارى الرد على 52 شكوى، وتضمنت شكاوى خاصة بالإشغالات وعددها 46 شكوى والقمامة 50 شكوى ومخالفات البناء وعددها 36 شكوى وتعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة 30 شكوى، والفساد 17 شكوى.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة وهي: رقم "الواتس أب": وهو ( 01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (www.facebook.comsotakmasmwo) رقم الخط الساخن: (15330 ) والبريد الإلكترونى ([email protected] ).

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