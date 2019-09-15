دبلوماسى سابق: النزاعات المسلحة فى إفريقيا تهدف إلى السيطرة على الثروات

قال السفير أحمد حجاج، أمين عام مساعد منظمة الوحدة الإفريقية الأسبق، إن جمهورية إفريقيا الوسطى محط صراعات على الرغم من أنها تعتبر من الدول الحبيسة التي ليس لها أي منفذ على البحر، حيث تحدها عدة دول مثل تشاد وجنوب السودان وغيرهما من الدول.



وأضاف حجاج، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنها من الدول التي تدخل صراعات متباينة منذ أكثر من 15 عامًا، حيث إن فرنسا كانت دولة مستعمرة ولها اهتمام كبير بما يجري في هذا البلد.



وأوضح أمين عام مساعد منظمة الوحدة الإفريقية، أن روسيا قامت بإرسال عدد من خبرائها العسكريين السابقين لجمهورية إفريقيا الوسطى ليعملوا بصفتهم الفردية، وليس باعتبارهم خبراء عسكريين سابقين، موضحًا أن النزاعات المسلحة في إفريقيا تهدف إلى السيطرة على الثروات.

