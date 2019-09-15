بدء مرحلة تقليل الاغتراب للشهادات المعادلة الأجنبية.. غدًا

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) وفى حدود النسبة المقررة وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من يوم الإثنين الموافق 16-9-2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 18-9-2019.



والتزم المكتب عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها(الإقامة الشرعية للطالب في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التي يحسب على أساسها المجموع الاعتباري للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتباري لكل طالب).



وكان قد بدأ مكتب التنسيق في صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية من يوم الأربعاء الموافق 24-7-2019 حتى يوم الخميس الموافق 8-8-2019، وقد مد العمل في صرف وقبول أوراق الشهادات الأجنبية حتى يوم السبت الموافق 7-9-2019 نظرا لتأخر ظهور بعض النتائج لبعض الشهادات (الشهادة الإنجليزية) وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، واستمر العمل في قبول أوراق الطلاب حتى الانتهاء من استلام كافة ملفات الطلاب المتقدمين ومراجعتها.