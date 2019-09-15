التنسيق: 66 طالبا بالشهادات المعادلة الأجنبية استنفذوا رغباتهم

كشف مكتب التنسيق أن عدد الطلاب الذين استنفذوا رغباتهم من الشهادات المعادلة الأجنبية وصل إلى 66 طالبا نظرا لتدوينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري والحد الأدنى المعلن، وسيتم فتح الموقع أمامهم لإبداء رغبات جديدة تتناسب مع الحد الأدنى المعلن.



وكان قد بدأ مكتب التنسيق في صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية من يوم الأربعاء الموافق 24-7-2019 حتى يوم الخميس الموافق 8-8-2019، وقد مد العمل في صرف وقبول أوراق الشهادات الأجنبية حتى يوم السبت الموافق 7-9-2019 نظرا لتأخر ظهور بعض النتائج لبعض الشهادات (الشهادة الإنجليزية) وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، واستمر العمل في قبول أوراق الطلاب حتى الانتهاء من استلام كافة ملفات الطلاب المتقدمين ومراجعتها.

