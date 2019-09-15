مسئول عراقى يؤكد استمرار محاربة "داعش" فى ديالى

أكد عضو مجلس محافظة ديالي العراقية، حقي الجبوري، اليوم الأحد، استمرار العملية الأمنية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق حوض الزور الواقعة شمال قضاء المقدادية بالمحافظة الكائنة غرب البلاد.



وقال الجبوري، في تصريح خاص لراديو "سوا" الإخباري الأمريكي، إن القوات الأمنية تمكنت من فتح كافة الطرق في محافظة ديالي بواسطة الجرافات حتى تتمكن من الوصول إلى أماكن اختباء بقايا تنظيم "داعش"، مؤكدا أن العملية تسير بشكل جيد.



وأشار المسئول إلى أن قوات الحشد الشعبي والعشائري تدعم الجيش العراقي في القضاء على بقايا "داعش" في العراق.



وكانت قيادة عمليات ديالي قد أعلنت، أمس السبت، عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية أمنية واسعة لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.



ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.



وبدأ تنظيم "داعش" مؤخرًا شن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالي وصلاح الدين وكركوك.