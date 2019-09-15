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بالأرقام.. "التنمية المحلية" تكشف إجمالي شكاوى المواطنين

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:01 ص
جريدة الدستور
أحمد أبو المحاسن
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أكدت وزارة التنمية المحلية، أن عدد شكاوى القمامة التي تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" خلال أغسطس الماضي بلغ 553 شكاوى، يليها شكاوى الإشغالات 239 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بلغ عددها 63 شكوى، ثم مخالفات البناء 55 شكوى، وشكاوى الفساد 47 شكوى.

وأشارت، خلال تقرير تلقته الوزارة من مبادرة "صوتك مسموع"، إلى أن خدمة "الواتس أب" تلقت خلال شهر أغسطس عدد 3054 رسالة، منها عدد 747 شكوى مستوفاة، تم الرد على 604 شكوى منها بنسبة 80،85% وجاري الرد على 143 شكوى، وبلغت عدد الشكاوى الخاصة بالقمامة 489 شكوى بنسبة 65،5% من إجمالي عدد الشكاوى، وشكاوى الفساد عدد 26 شكوى بنسبة 3،4% وشكاوى التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة عدد 31 شكوى بنسبة 4%، وشكاوى مخالفات البناء عدد 17 شكوى بنسبة 2،2%، والإشغالات عدد 184 شكوى بنسبة 24،6%، فيما تلقى البريد الإلكتروني للوزارة عدد 101 رسالة تضمنت الرسائل عدد 31 شكوى، وتم الرد على 27 شكوى منها بنسبة 87 % وجارى حل 4 شكاوى، وتضمنت شكوتين تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة، و14 شكوى قمامة و9 شكاوى إشغالات و4 شكاوى فساد.

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