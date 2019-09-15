ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 70 لفافة بانجو بالشرقية
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:00 ص
عمرو المزيدي_ حسام محفوظطباعة
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية- القاهرة- البحيرة- الغربية- الإسكندرية- السويس- أسيوط - المنيا- مطروح- الإسماعيلية- جنوب سيناء"، وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة.
فقد تم ضبط 3 من العناصر الإجرامية، بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، وبحوزتهم 70 لفافة لمخدر البانجو، بلغ وزنها 160، مائة وستون كليوجراما- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة.
كما تم ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200، واحد كيلو ومائتان جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.
تم اتخاذ الاجرءات القانونية.
فقد تم ضبط 3 من العناصر الإجرامية، بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، وبحوزتهم 70 لفافة لمخدر البانجو، بلغ وزنها 160، مائة وستون كليوجراما- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة.
كما تم ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،200، واحد كيلو ومائتان جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.
تم اتخاذ الاجرءات القانونية.