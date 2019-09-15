إنتر ميلان يتصدر قائمة الدورى الإيطالى

تصدر نادي ​إنتر ميلان​ صدارة الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط بعدما تخطي عقبته الصعبة، واقتنص فوزًا صعبًا على حساب ​أودينيزي​ بنتيجة 1- 0 ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.



إنتر استفاد من تعثر يوفنتوس حامل اللقب الذي تعادل مع فيورنتينا بنتيجة 0 - 0، ليحتل الصدارة بالعلامة الكاملة 9 من 9، بعد أن تجاوز أودينيزي 1- 0 بهدف سينسي الوحيد.



واستفاد الإنتر من طرد دي بول الذي ضرب كاندريفا من دون كرة، ليسيطر على أجواء اللقاء، ويهدد مرمى الخصم الذي اكتفى بالدفاع باستثناء بعض المناوشات، لينتهي اللقاء بفوز أبناء المدرب كونتي بنتيجة 1- 0.