"الإفتاء": الاستماع للقرآن في أوقات العمل جائز بشرطين

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحاتها على "فيسبوك" عن الحكم الشرعي في الاستماع للقرآن أثناء الانشغال بمهام العمل في الأوقات الرسمية.



وذكرت الإفتاء، أنه لا مانع من الاستماع للقرآن أثناء الانشغال بالعمل دون تعمد الانصراف عن الاستماع أو صرف المستمعين عن الاستماع.



وأوضح أن هناك شرطين للاستماع للقرآن في مكان العمل، وهما ألَّا يكون الاستماع شاغلًا عن مهام العمل، وألَّا يكون الصوت مرتفعًا بحيث يخص من يريد الاستماع دون إشغال الآخرين أو إيذائهم.



وأشارت إلى أن القرطبي في تفسير الآية "إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [لأعراف: 204]، أوضح أن المشركين كانوا يكثرون اللغط والشغب عنادًا لكي يصرفوا الناس عن الاستماع لتلاوة القرآن.

