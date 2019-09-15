ضبط مخزنين للأحذية بدون ترخيص بالقاهرة

تمكنت مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخزن مستلزمات أحذية كائن بدائرة القسم، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وعثر بداخل المخزن على 2500 زوج نعل أحذية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



كما تمكنت من ضبط مسئول عن مخزن أحذية كائن بدائرة القسم لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأحذية مستخدمًا علامات تجارية لماركات عالمية غاشًا فى ذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المخزن على 16840 زوج أحذية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المخزنين "بدون ترخيص"، وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

