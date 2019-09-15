البارسا يهيمن سيطرته على ضيفه فالنسيا

اكتسح ​برشلونة​ ضيفه ​فالنسيا​ بنتيجة عريضة 5-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب ​كامب نو​ ضمن منافسات الجولة الرابعة من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم.



وفرض أصحاب الأرض سطوتهم على اللقاء منذ إطلاق صافرة البداية وافتتح الشاب الموهوب أنسو فاتي التسجيل للبلاوجرانا مبكرًا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء وصنع الهدف الثاني لزميله ​فرينكي دي يونج​ بعدها بخمس دقائق ليضع فريقه في المقدمة بثنائية نظيفة إلا ان المخضرم كيفين جاميرو قلّص الفارق للضيوف لينتهي الشوط الأول 2-1 لصالح برشلونة.