البارسا يهيمن سيطرته على ضيفه فالنسيا
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:57 ص
وكالاتطباعة
اكتسح برشلونة ضيفه فالنسيا بنتيجة عريضة 5-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفرض أصحاب الأرض سطوتهم على اللقاء منذ إطلاق صافرة البداية وافتتح الشاب الموهوب أنسو فاتي التسجيل للبلاوجرانا مبكرًا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء وصنع الهدف الثاني لزميله فرينكي دي يونج بعدها بخمس دقائق ليضع فريقه في المقدمة بثنائية نظيفة إلا ان المخضرم كيفين جاميرو قلّص الفارق للضيوف لينتهي الشوط الأول 2-1 لصالح برشلونة.
وفرض أصحاب الأرض سطوتهم على اللقاء منذ إطلاق صافرة البداية وافتتح الشاب الموهوب أنسو فاتي التسجيل للبلاوجرانا مبكرًا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء وصنع الهدف الثاني لزميله فرينكي دي يونج بعدها بخمس دقائق ليضع فريقه في المقدمة بثنائية نظيفة إلا ان المخضرم كيفين جاميرو قلّص الفارق للضيوف لينتهي الشوط الأول 2-1 لصالح برشلونة.