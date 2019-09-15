التنمية المحلية: 66 ألفًا و228 رسالة إجمالي شكاوى "صوتك مسموع"

تلقت مبادرة "صوتك مسموع" التي اطلقتها وزارة التنمية المحلية لتلقى الشكاوى ومقترحات المواطنين منذ انطلاقها نهاية أكتوبر 2018 وحتى نهاية أغسطس الماضي عدد 66 ألفًا و228 رسالة، منها 17 ألفًا و106 شكوى، تم حل 16 ألفًا و764 شكوى بنسبة 98%، وجاري حل 342 شكوى.



وأوضحت الوزارة، خلال تقرير تلقته من المبادرة، أن عدد الشكاوى التي تلقتها المبادرة خلال شهر أغسطس الماضي 3905 رسائل منها 957 شكوى تم حل 758 شكوى منها، نسبة 79،2% وجاري حل 199 شكوى.



وشددت على ضرورة تواصلها مع المواطنين بهدف تجديد الثقة بين المواطنين والحكومة، وخلق جسور من التواصل، لتلبية الاحتياجات، وتحسين مستوى الخدمات.