نجم برشلونة: "انسو" لاعب رائع يحتاج للفرص ليتطور

أعرب لاعب نادي ​برشلونة الإسباني​ ​سيرجيو بوسكيتش​ عن سعادته بما يقدمه زميله في الفريق السابق ​انسو فاتي​ والذي نجح بتسجيل هدف وإعطاء تمريرة حاسمة في مباراة ​فالنسيا​ ضمن الجولة الخامسة من ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم.



وأضاف بوسكيتش:" انسو يمتع المشجعين ويجعلهم متحمسين جدًا، في كل مرة يخطف فيها لاعب الأضواء تتم مقارنته بالكثير من اللاعبين الكبار لكننا الان في حاجة إلى دعمه ومنحه الفرصة لمواصلة التطور".



ولفت بوسكيتش إلى أن انسو لا يزال بحاجة إلى إدراك المكان الذي يتواجد فيه ومدى صعوبة الحصول على الفرص مع الفريق الكتالوني ".