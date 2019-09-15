سيلاديس: البداية الضعيفة سيطرت على نتيجة المباراة

أعرب المدير الفني لنادي ​فالنسيا​ ​البيرت سيلاديس​ عن رضاه عن الرغبة التي ظهر فيها فريقه لتقديم أداء جيد على الرغم من الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام نادي ​برشلونة​ في الأسبوع الرابع من ​الدوري الاسباني لكرة القدم​، واعتبر سيلاديس أن فريقه قدم بداية ضعيفة في الشوط الاول وهو ما أدى إلى تلقي هدفين مع بداية المباراة. واضاف سيلاديس:" الفريق استجاب بعد تلقيه هدفين، ونجح في التسجيل، قبل ان نترك انطباعًا جيدًا مع نهاية الشوط الأول".



ولفت سيلاديس:" لا يمكن أن ننسى ما حدث في الأيام الأخيرة الماضية، النتيجة النهائية تؤلمنا كثيرا لكن يجب أن نتطلع إلى الأمام ونواصل العمل بجدية ونحاول التطور".