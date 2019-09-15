سيلاديس: البداية الضعيفة سيطرت على نتيجة المباراة
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:55 ص
وكالاتطباعة
أعرب المدير الفني لنادي فالنسيا البيرت سيلاديس عن رضاه عن الرغبة التي ظهر فيها فريقه لتقديم أداء جيد على الرغم من الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام نادي برشلونة في الأسبوع الرابع من الدوري الاسباني لكرة القدم، واعتبر سيلاديس أن فريقه قدم بداية ضعيفة في الشوط الاول وهو ما أدى إلى تلقي هدفين مع بداية المباراة. واضاف سيلاديس:" الفريق استجاب بعد تلقيه هدفين، ونجح في التسجيل، قبل ان نترك انطباعًا جيدًا مع نهاية الشوط الأول".
ولفت سيلاديس:" لا يمكن أن ننسى ما حدث في الأيام الأخيرة الماضية، النتيجة النهائية تؤلمنا كثيرا لكن يجب أن نتطلع إلى الأمام ونواصل العمل بجدية ونحاول التطور".
ولفت سيلاديس:" لا يمكن أن ننسى ما حدث في الأيام الأخيرة الماضية، النتيجة النهائية تؤلمنا كثيرا لكن يجب أن نتطلع إلى الأمام ونواصل العمل بجدية ونحاول التطور".