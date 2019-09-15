مدرب ​الشارقة​: سعيد بلقب السوبر

أعرب ​عبد العزيز العنبري​ مدرب ​الشارقة​ عن سعادته بالتتويج ب​كأس السوبر الإماراتي​ خاصة أنها أمام منافس يعتبر احد افضل الفرق بالدوري مقدما شكره للاعبيه على جهودهم.



وتوج الشارقة بلقب كأس السوبر بعد فوزه 4-3 بركلات الترجيح على ​شباب الأهلي دبي​ بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.



وأشار العنبري إلى أن المباراة كانت صعبة لاسيما بعد طرد ​الحسن صالح​ باكرا مما جعل اللاعبين يبذلون جهودا مضاعفة لاستعادة الكرة.



واضاف ان عامل الجو اثر ايضا على طريقة لعبهم وحد من قدرتهم على التحول بين الدفاع والهجوم لذا عمل على إيصال المباراة لركلات الترجيح.



وشدد مدرب الشارقة في الختام ان مباراة السوبر انتهت والتفكير الآن في الدوري الذي سينطلق بعد أيام قليلة حيث أنهم مطالبون فيه بالدفاع عن اللقب الذي احرزوه الموسم الماضي.