فالفيردي: أمر طبيعي أن يسجل "انسو" من الكرة الأولى

أثنى المدير الفني الإسباني لنادي ​برشلونة​ ​ارنستو فالفيردي​ على الأداء الذي قدمه لاعبه الشاب ​انسو فاتي​ والذي نجح بتسجيل هدف وإعطاء تمريرة حاسمة في أول 7 دقائق من مباراة ​فالنسيا​ في الأسبوع الرابع من ​الدوري الإسباني.



وقال فالفيردي:" ليس أمرًا سهلًا ان تلعب بقميص برشلونة، أما بالنسبة إلى فاتي، فإنه أمر طبيعي أن يسجل من أول كرة، ويعطي تمريرة حاسمة من الكرة الثانية، نحن مهتمون في أن نجعله يعرف نفسه"،



وأضاف فالفيردي: "عندما تكون اللاعب القادر على حجز مقعد لك في الفريق، فأن الأمر لن يكون سرًا، وفاتي يمتلك الإمكانيات ليرتدي قميص برشلونة".