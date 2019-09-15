انطلاق المؤتمر الدولي الـ30 لـ"الأعلى للشؤون الإسلامية"

انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الـ30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للأوقاف، اليوم الأحد، تحت عنوان "فقه بناء الدولة وحماية الأوطان"، وذلك بمشاركة قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ونائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية إبراهيم عوض الله.



ويشارك في المؤتمر الذي ستستمر أعماله على مدى يومين، ويقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويفتتحه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبرئاسة وزير الأوقاف محمد مختار، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 دولة، منها 20 دولة أفريقية مشاركة، وسيعرض خلال المؤتمر 40 بحثا دوليا.



وتأتي مشاركة فلسطين في المؤتمر، وأهميتها على ضرورة صياغة خطاب ديني وسطي ومعتدل يعتمد على الكفاءة العلمية والفكرية لمواجهة أفكار التطرف والغلو التي لا تنمو ولا تجد لها بيئة في ظل مجتمع واع، يقوده علماء ومفكرون على قدر عال من العلم والكفاءة والشجاعة في الدفاع عن رسالة الإسلام السمحة، حيث إن المجتمع الفلسطيني يمثل نموذجا واضحا في عدم تقبل هذه الأفكار وطردها.