المصرى يقابل ماليندى التنزانى في الكونفيدرالية بخطة قوية

يلتقى المصرى مع ماليندى التنزانى فى الـ3:15 بتوقيت القاهرة عصر اليوم، فى ذهاب دور الـ32 الأول لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.



وتقام المباراة على ملعب عمان بمدينة زنجبار التنزانية ويديرها طاقم الحكام الأوغندي المكون من ماشود سالي حكمًا للساحة ويعاونه كل من ديك أوكيلو ورونالد كاتينيا كمساعدين ووليام أولويا الحكم الرابع ويراقبها الإثيوبي بيجاشاو أسفاو، ويحضرها السفير محمد أبوالوفا سفير مصر بتنزانيا.



وفى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس أكد إيهاب جلال المدير الفني للمصري أن المباراة ليست سهلة ولكننا درسنا المنافس ونعلم أنه يمتلك عناصر متميزة فى الدفاع والوسط ونسعى لإيقاف مفاتيح لعبه ورقابة أفضل عناصره وامتصاص حماس لاعبيه، خاصة أنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره.



ومن المنتظر أن يكون التشكيل المتوقع مكونًا من أحمد مسعود لحراسة المرمى ومعه كريم العراقي وإسلام أبوسليمة وأحمد شوشة وعمر كمال عبدالواحد، أمامهم فريد شوقي وإيزي ايميكا ثم إسلام عطية وسعيدو سنبورى ومحمود وادى وفي الهجوم أوستين أموتو.. ومعهم في البدلاء أحمد عبدالفتاح وعبدالناصر دي ماريا وحجاج عويس وعمرو موسى وأحمد ياسر وحسن علي وحسين رجب.



وقد تغيب عبدالعال سوما المدير الفنى لفريق ماليندي عن المؤتمر الصحفى، فيما أكد صالح محمد المدرب العام أنه يعلم الكرة المصرية بشكل جيد، وشاهد مباريات للنادى المصرى ويعلم أنه يواجه فريقًا قويًا ومنظمًا ولكن نحن نلعب على ملعبنا ومن حقنا حسم اللقاء بالفوز ليس فى زنجبار فقط ولكن فى مصر أيضا لأننا الأقوى وفريقنا يضم عناصر من صغار السن ويمتلكون المهارة والسرعة وهى أمور قد لا تتوفر فى فريق المصرى.