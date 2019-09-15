بعد الحكم بحبس أحمد عبد الله محمود سنتين.. سارة نخلة: يوم مميز

علقت الفنانة سارة نخلة على الحكم الصادر ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود في نزاعها معه بالحبس سنتين بتهمة خيانة الأمانة، واصفه أنه يوم مميز بالنسبة لها.



وقالت سارة، إنها كانت تنتظر طوال عام كامل في نزاعها مع زوجها المنفصلة عنه أحمد عبد الله محمود، أن يصدر الحكم ضده، ووجهت الشكر لمحاميها المستشار عاصم قنديل.



وكتبت سارة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "اليوم المحكمة حكمتلي الحمد لله وكسبت القضية بالرغم من إنه جايب ناس تشهد زور وهم ولا شافوا ولا سمعوا حاجة بس ربنا شايف وعارف واظهر الحق وفلوسي هترجعلي بالقانون وبحكم محكمة".



وأوضحت أنها لم تكن ترغب في اللجوء للقضاء وأن الطرف الآخر هو السبب في ذلك لأنه لا يريد الطلاق ويماطل بحسب وصفها، وأن الكثيرين تدخلوا لحل النزاع بينهما ولكن دون جدوى.

