ألقى مخلفات الهدم بشوارع بورسعيد.. تغريم سائق 20 ألف جنيه

وقعت الأجهزة التنفيذية بحي "الضواحي" التابع لمحافظة بورسعيد، غرامة 20 ألف جنيه، صباح اليوم الأحد، على سائق سيارة نقل تم ضبطه أثناء إلقاءه مخلفات الهدم بالطريق العام.



أشار أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، في تصريحات صحيفة، إلى أنه تم ضبط سيارة نصف نقل أثناء قيام سائقها بإلقاء مخلفات الهدم و"الرتش" بشارع البترول فى نطاق الحي، لافتا أن سكرتير عام الحي ضبط السيارة وتم التحفظ عليها داخل جراج حي الضواحي، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكها.



وأكد رئيس حي الضواحي على أن عقوبة إلقاء المخلفات بالشارع تصل إلى توقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه، مشددا على أن توقيع أقصى عقوبة على السائق لما تتسبب به تلك الأفعال غير القانونية في تعطيل جهود الأجهزة التنفيذية والإضرار بالمظهر الحضاري للمدينة، والإضرار بالمواطنين، وأنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم ضد أي مخالفات وأصحابها.