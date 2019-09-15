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فى خدمتك..شروط "التموين" لإنشاء مخبز

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:19 ص
جريدة الدستور
رشا نصر
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فى حالة الحصول على موافقة لإنشاء مخبز بجميع أنواعه، هناك مجموعة من الضوابط والمعايير يجب توافرها، تقدمها "الدستور" وفقا لموقع وزارة التموين:

1- تكون الاولوية للمناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة التى لا توجد بها مخابز بلدية قائمة تفى بحاجة السكان
2- عدم الموافقة على انشاء مخابز بلدية جديدة بالقرب من المخابز التى تنتج الخبز" الأفرنجى أو السياحى أو الحلوى" من العجين.

الاشتراطات الواجب توافرها فى التراخيص للمخابز البلدية دقيق 82% الجديدة.

1- مساحة المخبز لا تقل عن 65 م.
2- ارتفاع المخبز لاتقل عن 4 م، ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بـ"القيشاني".
3- مصدر المياة والكهرباء عمومى مع وجود صرف صحي.
4- جدران المعجن بالقيشانى وارضية المعجن مبلطة مع وجود منافذ مغطاة بالسلك ووجود صنبور مياه خاص بالعجين واخر للمياة الساخنة وان يتم العجن اليا فى حلة مصنوعه من مادة غير قابلة للصدا.
5- دورة المياة والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبز ومكان مستقل للدقيق.
6-عدم تعرض الخبز للهب المباشر عند الخبز، وعلى أن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعى مع توافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها مع مراعاة قوانين البينة ويحظر استخدام المازوت تماما.
7- الفرن نصف آلي حسب المواصفات المعتمدة ومعزول حراريا.
8- تزويد تغذية الوقود بمحابيس بعيدة عن الغاز لتلافي أخطار الحريق.
9- لابد أن تكون المدخنة أعلى العقار والعقارات المجاورة على أن يركب بنهايتها "طنبوشة".
10- سعة خزان السولار الارضى لايقل عن 2 طن، بعيدا عن بيت النار بحسب قدرة الفرن بخلاف خزان لبيت النار.
11- وجود مناشر كافية لتهوية الخبز المنتج.
12- أن يكون المخبز مزود بأجهزة إطفاء الحريق مع مرعاة قواعد الأمن الصناعي.
13- الاحتفاظ بميزان حساس بالمخبز.
14- وجود منفذ لبيع الخبز المنتج وبة فترينة عرض الخبز وارفف للتهوية ومضاء بالكهرباء.

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