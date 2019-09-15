ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج المخدرات بالغربية

تمكنت وحدة مباحث قسم أول طنطا بمديرية أمن الغربية، من ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة قبل توزيعها على عملائه بالدائرة والدوائر المجاورة.



كان اللواء السعيد شكرى مدير مباحث المديرية تلقى إخطارا من المقدم أحمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم أول طنطا رئيس مباحث قسم أول طنطا والنقيب سمير بحيرى معاون مباحث القسم من ضبط المدعو "م. ع"، وشهرته "ننوش" عاطل ومقيم ش سعيد ثان طنطا وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش بقصد البلطجة وترويع المواطنين و2 طلقه من نفس العيار.



كما ضُبط المدعو "س. ر" وشهرته "نصار"، 24 سنة، عاطل ومقيم الحكمة أول طنطا وبحوزته 23 قطع حشيش بقصد الإتجار وسلاح أبيض كتر بقصد البلطجة وترويع المواطنين ومبلغ مالي حصيلة البيع وهاتف محمول.



حُرر محضر بالوقائع وإخطار النيابه التى تولت التحقيقات.