وفاة مجسد شخصية" بلال بن رباح" فى "الرسالة"

توفى الفنان الليبى علي أحمد سالم، الذى اشتهر بأدائه دور الصحابي الجليل بلال بن رباح فى فيلم الرسالة سنة 1976، عن عمر ناهز الـ81 عامًا بعد صراع مع المرض، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.



وشارك سالم فى عدة أعمال منها: "محكمة الشعراء" مسلسل تليفزيونى كوميدي، ولمع نجمه بعد تجسيده فى العام 1976 لدور الصحابى بلال بن رباح فى فيلم "الرسالة" بنسختين إنجليزية كان بطلها أنتونى كوين والنسخة العربية بطلها عبدالله غيث، ومن إخراج مصطفى العقاد.



كما عمل مساعد مخرج فى فيلم "أسد الصحراء.. عمر المختار" وهو من إخراج مصطفى العقاد أيضًا.