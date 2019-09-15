وفاة المدرب الرحالة جوتندورف عن عمر 93 عاما

ذكرت وسائل اعلام ألمانية أن المدرب الدؤوب رودي جوتندورف صاحب الرقم القياسي العالمي بتدريب 55 فريقا من بينهم 18 منتخبا توفي عن عمر 93 عاما.



وبدأ جوتندورف مسيرته كلاعب مع فريق توس نويندورف بمسقط رأسه قبل أن يستهل مشواره التدريبي مع بلو ستارز زوريخ السويسري في الخمسينات.



وقاد أندية بارزة في ألمانيا الغربية ليذيع صيته عالميا وانتقل لتدريب تشيلي (1972-1973) واستراليا (1978-1979) والصين (1988 و1991-1992) ومنتخبات أخرى خلال مشوار تدريبي امتد نصف قرن.



ودفعه حب المغامرات ودعم الحكومة الألمانية إلى التنقل بين منتخبات متواضعة في أفريقيا وآسيا وبدول مطلة على المحيط الهادئ.



ودرب رواندا بين 1999 و2000 خلال تعافي البلد الافريقي من حرب أهلية في 1994 أسفرت عن مقتل نحو مليون شخص.



وقال في 2013 "لا يمكن تصديق هذا الكم من الكراهية لكنني كنت قادرا على توحيد قبيلتين للعب كرة القدم بشكل جيد" في إشارة إلى قبيلتي هوتو وتوتسي المتنازعتين آنذاك.