جونسون: لن تعجبكم بريطانيا عندما تغضب

يحمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رسالة جديدة للاتحاد الأوروبي مفادها: لن تعجبكم بريطانيا عندما تغضب.



وفي إشارة للشخصية الخيالية الخارقة " هالك" في سلسلة كتب مارفل، قارن جونسون خروج بلاده المقرر من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل بقدرة الشخصية الخارقة على تحطيم القيود.



وقال جونسون لصحيفة ميل أون صنداي اليوم: " كلما ازداد غضب هالك، كلما أصبح أقوى".



وأضاف:"ربما يكون بانر مكبل بالقيود، ولكن عندما يتم استفزازه يفجر هذه القيود ليخرج منها".



وبروس بانر هو العالم الخيالي الذي يتحول إلى الرجل الخارق الأخضر، هالك، في سلسلة الكتب والأفلام الكوميدية.



وقال جونسون:" كان هالك يتمكن دائما من الهروب، مهما كانت القيود المفروضة عل يه، وهذا هو الحال لهذا البلد، سوف نخرج في 31 اكتوبر المقبل وسوف نحقق ذلك".



وتعهد جونسون بالالتزام بالخروج في الموعد المحدد على الرغم من عدم التوصل لاتفاق حاليا لتنظيم الخروج.