سيناتور جمهورى بارز يدعو لمهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية

دعا السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام الإدارة الأمريكية، إلى وضع مهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية على الطاولة، وذلك في تصريح له تعليقا على الهجوم الحوثي الذي استهدف معملين لتكرير النفط في السعودية صباح أمس السبت.



وقال جراهامـ في تصريحاته التي نقلتها قناة " سكاي نيوز " الإخبارية اليوم الأحد: حان الوقت الآن أن تضع الولايات المتحدة على الطاولة مهاجمة مصافي النفط الإيرانية، إذا واصلوا استفزازاتهم أو زادوا من تخصيب اليورانيوم.



وأضاف: "الهجمات على شركة أرامكو السعودية تظهر أن إيران غير مهتمة بالسلام، وتسعى بدلا من ذلك إلى امتلاك أسلحة نووية وإلى الهيمنة الإقليمية".



وتابع جراهام قائلا: إن إيران لن تتوقف عن تصرفاتها السيئة حتى تواجه عواقب أكثر واقعية، مثل مهاجمة مصافيها النفطية، مما سيكسر ظهر النظام.



كانت ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية للنفط، أحدهما أكبر معمل تكرير نفط بالعالم.