مقتل وإصابة 19 مسلحا فى غارة جوية شمال أفغانستان

قتل 7 مسلحين من عناصر طالبان وأصيب 12 آخرون فى غارة جوية شنها الجيش الأفغاني في منطقة جرزيوان بمقاطعة فارياب شمالي البلاد.



ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني اليوم الأحد أن الغارة استهدفت معسكرًا تدريبيًا للإرهابيين في منطقة درعا شاه بجرزيوان.



وأوضح الفيلق أن من بين القتلى اثنين من المدربين للإرهابيين أحدهما مواطن باكستاني، ومن بين المصابين اثنان من قادة طالبان.