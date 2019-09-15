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عالم

تشغيل مركز لإعادة تدوير البطاريات بالصين

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:32 ص
البطاريات بالصين
البطاريات بالصين
وكالات
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شغلت شركة "تشاينا تاور" مركزا لإعادة تدوير بطاريات الطاقة في مدينة شينشيانغ بمقاطعة خنان بوسط الصين، لتلبية الطلب على الكهرباء في بناء الجيل الخامس على نطاق واسع.

ويتولى المركز الذي أسسته شركة "تشاينا تاور" التي تزوّد خدمات البنية التحتية لأبراج الاتصالات في الصين، مسؤولية إعادة تدوير البطاريات واختبارها ومعالجتها وإمدادات الكهرباء وابتكار الطاقة لسبع مقاطعات وبلديات في جميع أنحاء البلاد.

وبنى المركز خط إنتاج متوسط الحجم للتفكيك شبه الآلي والتعبئة الآلية للبطاريات، مع طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1.8 مليار واط/ساعة، أي ما يعادل الكهرباء التي تستخدمها 42 ألف سيارة كهربائية في سنة واحدة.

ومن المتوقع أن يصل عدد سيارات الطاقة الجديدة في الصين إلى 6 ملايين بحلول عام 2020، حيث من المتوقع أن يصل حجم مخلفات البطاريات إلى 200 ألف طن، وستشكل هذه الأكوام من البطاريات المستهلَكة تهديدًا كبيرًا للبيئة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

وقال ليو قوه فنغ، نائب المدير العام للشركة المذكورة إن المركز سيخدم كمنصة لبناء نظام متكامل لإعادة تدوير بطاريات الطاقة البالية والإسراع في تطبيق الإنجازات التكنولوجية المعنية.

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