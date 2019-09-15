المترو: استخراج الاشتراكات قبل الدراسة يساعد فى تخفيف الضغط

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، على أن افتاح مكاتب اشتراكات الطلبة اليوم فى بعض محطات المترو فى الخطوط الثلاثة لاقي ترحيب كبير من طلبة المدارس والجامعات.



وأوضحت شركة المترو، إن فتح استخراج الإشتراكات تم اليوم تسهيلا على الطلبة إمكانية استخراج الإشتراكات قبل المدارس بوقت كافى وذلك لتخفيف التكدس على شبابيك استخراج التذاكر مع بداية العام الدراسي الجديد.



وأشارت شركة المترو، إلى أنها حريصة على توفير كافة احتياجات الطلاب فى المدارس والجامعات وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وذلك حرصا من الشركة على الإقبال الضخم الذي تلقه من المواطنين على المرفق وعدم اهتزاز ثقتهم فيها.

