وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل "السبسي"

توفيت صباح اليوم الأحد، شاذلية فرحات، أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي القايد السبسي، حيث كتب نجلها حافظ قايد السبسي على حسابه بموقع "فيس بوك":



"الله اكبر الله اكبر الله أكبر، إن لله وإنا إليه راجعون...



كما كتب نجلها، انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شدلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي...

يذكر أن الباجي السبسي توفي في أواخر يونيو الماضي إثر تعرضه لوعكة صحية، عن عمر يناهز 92 عامًا.