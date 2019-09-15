فاتي مرشح للانضمام إلى منتخب إسبانيا بعد الإبداع مع برشلونة

أكد روبرت مورينو مدرب إسبانيا أنه يفكر بالفعل في ضمن أنسو فاتي لاعب برشلونة البالغ عمره 16 عاما إلى تشكيلة المنتخب الوطني بعدما خطف اللاعب المراهق الأضواء وقدم عرضا مذهلا في الفوز 5-2 على بلنسية في دوري الدرجة الأولى يوم السبت.



وبعدما أصبح بالفعل أصغر لاع ب في تاريخ برشلونة يسجل هدفا، عندما فعل ذلك أمام أوساسونا منذ أسبوعين، بات فاتي أصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني في نو كامب عندما افتتح التسجيل في الدقيقة الثانية بتسديدة مباشرة مليئة بالثقة.



ومزق فاتي دفاع بلنسية بفضل سرعته ومهارته ومرر الكرة إلى فرينكي دي يونج ليضيف الهدف الثاني بينما نال تحية حارة من المشجعين أثناء استبداله.



وكان مورينو مدرب إسبانيا ضمن الحاضرين في الملعب والمعجبين بأداء اللاعب الذي ولد في غينيا بيساو لكنه انتقل إلى إسبانيا وعمره ست سنوات وأكد أن اتحاد الكرة يعمل على إنهاء إجراءات تتعلق بإمكانية مشاركته مع المنتخب الوطني.



وقال مورينو "أنا غير مشارك في هذه العملية لكن الاتحاد يحاول ضم أنسو فاتي لمنتخب إسبانيا ثم سيصبح القرار في يد اللاعب".



وأضاف "يعمل الاتحاد دائما أن تملك إسبانيا أفضل اللاعبين. من المثير جدا لبرشلونة أن يملك لاعبا ترعرع في صفوف أكاديمية لاماسيا ويؤدي بهذا الشكل الرائع لكنه يجب أن يضمن عدم التأثر بهذه الأمور".