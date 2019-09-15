في تصعيد جديد.. حكومة الاحتلال تجتمع اليوم في غور الأردن

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تنوي عقد اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد في منطقة غور الأردن.



يأتي هذا في ظل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنتيامين نتنياهو الأسبوع الماضي بأنه ينوي ضم أراضي من غور الأردن وشمال البحر الميت، في الوقت الذي أدانت فيه المجتمع العربي والحكومات العربية هذا القرار الإسرائيلي.



يذكر أن منطقة غور الأردن من المناطق الغنية بالثروات الزراعية والتي تعتبر تربتها من أخصب الترب في المنطقة العربية.