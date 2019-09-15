الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كندا تتصدر مجددا قائمة الدول المفضلة لطلاب المرحلة الابتدائية الكوريين

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
حافظت كندا على موقعها كأكثر الوجهات تفضيلا لدى طلاب المرحلة الابتدائية من الكوريين الجنوبيين للدراسة بالخارج للسنة الثانية على التوالي، متغلبة على الولايات المتحدة التي كانت الوجهة المفضلة سابقا لفترة طويلة، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الأحد.

أظهرت بيانات خدمات التعليم الكوري الإحصائية أن عدد طلاب المرحلة الابتدائية الكوريين الذين يدرسون بالخارج وصل إلى 4،399 طالبا العام الحالي، بزيادة قدرها 1،801 عن العام السابق.

هذا وتصدرت كندا الدول التي يقصدها الطلاب بـ1،201 طالب هذا العام مقارنة بـ1،134 طالبا العام الماضي، تليها الولايات المتحدة بحصيلة 803 طلاب والفليبين بـ440 طالبا وماليزيا بـ336 طالبا. وتأتي بعدهم الصين (242) ونيوزيلندا (221) وأستراليا (207).

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة سلمت موقعها كأثر الوجهات تفضيلا لطلاب المرحلة الابتدائية لأول مرة العام الماضي إلى كندا.

بيد أنه من ناحية أخرى، حافظت الولايات المتحدة على صدارتها كأثر الوجهات تفضيلا للدارسين الكوريين في الخارج من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.

وحازت على 741 طالبا من إجمالي 2،893 دارسا بالخارج من طلاب المرحلة الإعدادية الكوريين، تليها كندا بـ604 طلاب والفليبين بـ374 طالبا والصين بـ287 طالبا.

في حين اختار 605 طلاب من المرحلة الثانوية الولايات المتحدة للدراسة من إجمالي 1،785 طالبا بالخارج، واختار كندا 278 طالبا والصين 181 طالبا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

أبرز تصريحات الرئيس فى ثانى جلسات مؤتمر الشباب

منذ حوالي 10 ساعة

"لص وواكل ناسه".. حقيقة المقاول الأجير محمد علي بشهادات من أهله

منذ حوالي 15 ساعة

قوادة ونصب.. وقائع من «دفتر فضائح» حليف الإخوان سامى كمال الدين

منذ حوالي 18 ساعة

السيسى يعلق على فيديوهات "القصور الرئاسية": "عملت ولسه هعمل.. دى باسم مصر"

ads

الصور

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

الأكثر قراءة

السيسى يعلق على فيديوهات "القصور الرئاسية": "عملت ولسه هعمل.. دى باسم مصر"

"لص وواكل ناسه".. حقيقة المقاول الأجير محمد علي بشهادات من أهله

أول تعليق لـ"السيسي" على محاولات تشويه المؤسسة العسكرية

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

أيام زمان

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

الصحة

دراسة: ممارسة الرياضة فى المنزل إيجابية لمرضى الشلل الرعاش

السجائر الإلكترونية.. أشد ضررا مما تعتقد

5 بدائل صحية للوجبات الخفيفة

دراسة: الفقر يسرّع الشيخوخة

الرئيس نيوز

طائرة مسيرة تخترق أجواء الكويت.. وتحلق فوق قصر الأمير

كيف ستواجه الحكومة خروج 884 ألف قيادة خلال 5 سنوات؟

غداً.. جولة جديدة من مفاوضات "سد النهضة" في القاهرة

"جينيراسيون فوت" السنغالي يفوز على الزمالك 2-1

منوعات

كندا تتصدر مجددا قائمة الدول المفضلة لطلاب المرحلة الابتدائية الكوريين

عاصفة استوائية جديدة تضرب الباهاماس

المياه قد تنفد من مدن أسترالية مع استمرار الجفاف

متنزه يعرض جائزة 600 دولار وتذكرتين مقابل قضاء 30 ساعة فى نعش

كشكول

"الحضور 4 أيام فقط".. إعلام الأزهر تعلن نظام الدراسة بالعام الجامعي الجديد

"سبع": الرئيس السيسى رد بقوة الحقيقة على الشائعات التى تستهدف الوطن

الأزهر: بدء العام الدراسي الجديد بتحية العلم بالحرم الجامعي

"عمر": مكتبي مفتوح للمعلمين.. وهذا سبب شعوري بالتقصير

إسلام سياسي

وزير خارجية الإمارات: مسارنا ومصيرنا مع السعودية واحد

التحالف: سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الطاقة

تعرف علي محمد خليفة المتحدث في تسجيلات داعش الصوتية

ترامب يعلن مقتل حمزة بن لادن بعملية أمريكية


زيت وسكر

وظائف حكومية شاغرة في هذه التخصصات.. تعرف علي الشروط

“س و ج”.. 3 أسئلة تشرح ضوابط إيقاف الموظف عن العمل

“إدارة الأغذية والدواء”: عقار “زانتاك” قد يحتوى على مواد مسرطنة

ننشر موعد تسليم وحدات المرحلة الثانية بـ”دار مصر” بحدائق أكتوبر

مقالات الرأي
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
مؤمن المحمدي
القصبجى
المزيد

الثقافة

نقاد بندوة عرض "طريق طروادة": لماذا تُقدم الأعمال التاريخية الآن؟

فعاليات فنية "للأطفال المعرضين للخطر" بالإسكندرية

اليوم.. افتتاح سُوَر الهلال الثقافى بـ"دار الهلال"

"حجازى" يحتفل بمرور 60 عاما على ديوانه "مدينة بلا قلب"

صفحتنا ع الفيس بوك