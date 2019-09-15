كندا تتصدر مجددا قائمة الدول المفضلة لطلاب المرحلة الابتدائية الكوريين

حافظت كندا على موقعها كأكثر الوجهات تفضيلا لدى طلاب المرحلة الابتدائية من الكوريين الجنوبيين للدراسة بالخارج للسنة الثانية على التوالي، متغلبة على الولايات المتحدة التي كانت الوجهة المفضلة سابقا لفترة طويلة، وفقا للبيانات الصادرة اليوم الأحد.



أظهرت بيانات خدمات التعليم الكوري الإحصائية أن عدد طلاب المرحلة الابتدائية الكوريين الذين يدرسون بالخارج وصل إلى 4،399 طالبا العام الحالي، بزيادة قدرها 1،801 عن العام السابق.



هذا وتصدرت كندا الدول التي يقصدها الطلاب بـ1،201 طالب هذا العام مقارنة بـ1،134 طالبا العام الماضي، تليها الولايات المتحدة بحصيلة 803 طلاب والفليبين بـ440 طالبا وماليزيا بـ336 طالبا. وتأتي بعدهم الصين (242) ونيوزيلندا (221) وأستراليا (207).



الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة سلمت موقعها كأثر الوجهات تفضيلا لطلاب المرحلة الابتدائية لأول مرة العام الماضي إلى كندا.



بيد أنه من ناحية أخرى، حافظت الولايات المتحدة على صدارتها كأثر الوجهات تفضيلا للدارسين الكوريين في الخارج من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.



وحازت على 741 طالبا من إجمالي 2،893 دارسا بالخارج من طلاب المرحلة الإعدادية الكوريين، تليها كندا بـ604 طلاب والفليبين بـ374 طالبا والصين بـ287 طالبا.



في حين اختار 605 طلاب من المرحلة الثانوية الولايات المتحدة للدراسة من إجمالي 1،785 طالبا بالخارج، واختار كندا 278 طالبا والصين 181 طالبا.