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عالم

الحرس الوطنى المكسيكى يشارك فى الاستعراض العسكرى ليوم الاستقلال

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:29 ص
الحرس الوطني المكسيكي
الحرس الوطني المكسيكي
وكالات
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سيشارك الحرس الوطني المكسيكي المتأسس حديثا، في الاستعراض العسكري بمناسبة يوم استقلال البلاد، وفقا لبيان من السلطات المعنية اليوم الأحد.

وسيكون هؤلاء الحرس من ضمن 13 ألف عنصر من قوات الأمن التي تشارك بالاستعراض في شوارع المدينة هنا، للاحتفال بالذكرى الـ209 ليوم الاستقلال المصادف 16 سبتمبر، وفقا لما أعلنته وزارة الأمن والحماية المدنية المكسيكية.

وستكون مشاركة الحرس الوطني بالاستعراض، بمثابة إظهار لقوته فيما يتعلق بموارده البشرية ومعداته العسكرية، حسبما قالت الوزارة.

وأضافت الوزارة "أن أفراد الحرس الوطني، بأزيائهم المميزة بمعايير تقنية عالية، سيشاركون بالاستعراض الذي يبدأ من ساحة الدستور في مكسيكو سيتي".

لقد أسس الكونجرس المكسيكي الحرس الوطني في مطلع هذا العام، بطلب من الرئيس اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، كردّ على معدلات العنف والقتل المتزايد بالبلاد.

ويتألف الحرس الوطني حاليا من 58 ألف عنصر، ويسعى لتوسيع تشكيلاته لتكون 150 ألف عضو، بحلول عام 2021، وفقا للوزارة.

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