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مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 32 درجة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 24 32
شبين الكوم 24 32
طنطا 24 31
دمنهور 24 31
الإسكندرية 25 30
بلطيم 24 30
مطروح 24 29
السلوم 22 29
سيوة 20 31
بورسعيد 24 29
دمياط 24 29
الزقازيق 23 32
الإسماعيلية 21 33
السويس 23 32
العريش 21 30
رفح 20 29
رأس سدر 23 32
نخل 17 32
نويبع 26 33
طابا 23 31
كاترين 17 30
الطور 26 31
شرم الشيخ 26 35
الغردقة 25 36
مرسى علم 28 35
الفيوم 23 33
بني سويف 23 33
المنيا 23 33
أسيوط 24 33
سوهاج 25 34
قنا 25 36
الأقصر 25 36
أسوان 28 37
أبوسمبل 24 37
الوادى الجديد 24 36
شلاتين 27 35
أبو رماد 26 35
حلايب 27 34
رأس حدربة 29 34

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