بعد حديث الرئيس عنها.. 5 معلومات عن "منظومة التأمين الصحى الشامل"

تعد منظومة التأمين الصحى الشامل من أبرز النقاط التى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بالأمس، حيث قال الرئيس، إن المبادرات الصحية التى تطلقها الدولة مثل "100 مليون صحة"، و"ونور حياة"، وغيرها تهدف لحماية المصريين من الأمراض، لافتًا إلى أنه عندما تكتمل منظومة التأمين الصحى الشامل لكافة المصريين ستترواح التكلفة من 200 إلى 300 مليار جنيه.



وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أهم المعلومات عن منظومة التأمين الصحى الشامل:

- المنظومة نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

- تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.

- تركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة.

- تطبق منظومة التأمين الصحى الشامل على 6 مراحل على مدار 15 عاما بداية من 2018 حتى 2032.

- تغطي منظومة التأمين الصحي الشامل جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبي المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة.